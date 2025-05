Playoff Serie C, le semifinali LIVE

Il Pescara ha conquistato l’accesso ai playoff per la promozione in Serie B grazie al 4° posto conquistato nel Girone B di Serie C con 67 punti. L’Entella con 83 punti aveva vinto il campionato. Nei playoff la squadra abruzzese aveva vinto contro la Pianese per poi superare il Catania nel turno successivo (la doppia sfida era finita 2-2 ma il Pescara era passato per la regola dei gol fuori casa). Prima di arrivare alla semifinale, aveva eliminato la Vis Pesaro vincendo sia la gara in trasferta per 4-2 che quella in casa per 2-0.