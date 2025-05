Gli highlights di Pescara-Vis Pesaro 2-0

Era troppo alta la montagna per la Vis Pesaro. Il Pescara ha finito il lavoro e ci ha piazzato in cima la sua bandiera. Quei gol dell’andata, nei minuti di recupero, di Letizia e Bentivegna hanno fatto la differenza vera: recuperarne tre a questo Pescara ora di nuovo in salute (sette vittorie e una sconfitta nelle ultime otto gare tra stagione e regolare e playoff) sarebbe stato molto complicato. Stellone lo sapeva, lo aveva detto alla vigilia e quando dopo pochi minuti ha già perso per infortunio Okoro, uno dei tre rientranti dal turno di squalifica, ha probabilmente capito che i pianeti non erano allineati come avrebbe sperato. È vero che anche il Pescara ha perso per noie muscolari il suo capitano, Brosco, e sarà questa un’assenza pensate anche per le prossime partite, ma mai la squadra di Baldini ha perso equilibri e controllo della partita.