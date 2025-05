Gli highlights di Ternana-Giana Erminio 2-0

A un passo dal sogno la Giana, a uno dal baratro la Ternana. Ma un palo colpito dai lombardi cambia tutto: vince la squadra di Liverani grazie ai gol del ‘Tigre’ Ferrante e di Casasola. Ora, le semifinali: appuntamento il 25 e il 28 maggio contro il Vicenza PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Al ‘Libero Liberati’ si infrangono i sogni di gloria della squadra di Chiappella, che dopo cinque vittorie in altrettante gare dei playoff e dieci risultati utili di fila (considerando anche la regular season) si deve arrendere alla formazione di Liverani. Gli umbri sprecano occasioni per più di un’ora, ma poi si sbloccano e conquistano la semifinale.

Primo tempo a senso unico Nonostante un momento tutt’altro che felice e il peso di chi sa di non poter sbagliare, la Ternana dimostra di aver assorbito le parole del proprio allenatore: “Dobbiamo scendere in campo concentrati e con la giusta tensione, ma senza pressione”. E infatti la prima frazione è un monologo rossoverde. La porta della Giana, però, sembra maledetta. Un po’ per sfortuna e un po’ per imprecisione. Ferrante prima centra il palo di testa e pochi minuti più tardi viene fermato da un miracolo di Mangiapoco; Curcio calcia alle stelle solo davanti al portiere; Donati spedisce clamorosamente fuori sottomisura. Gli uomini di Chiappella non si rendono mai pericolosi, ma reggono l’urto e vanno negli spogliatoi con la consapevolezza che mancano solo 45’ al miracolo.

Il graffio del ‘Tigre’ Nella ripresa non solo non cambia la trama del match, ma la Ternana va addirittura a un passo dal baratro. Capelli si invola verso la porta e quando si ritrova a tu per tu con Vannucchi prende in pieno il palo. È la sliding door della partita, perché poco dopo si avvera una delle più antiche leggi non scritte del calcio: gol sbagliato, gol subito. Cross di Cicerelli (al nono assist in stagione) e zampata di Alexis Ferrante. ‘El Tigre’ ripaga la fiducia di Liverani e segna una rete pesantissima, con un movimento e un tocco da bomber di razza. A quel punto gli umbri capiscono che è il momento di spingere e raddoppiano con un’azione identica: traversone dalla sinistra (stavolta di Tito) e incornata di Tiago Casasola, che fissa il punteggio sul 2-0 e ipoteca – meritatamente – la qualificazione.

I tifosi della Ternana festeggiano il passaggio di turno - @ Foto ufficio stampa Ternana