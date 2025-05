Gli highlights di Vicenza-Crotone 1-0

Vittoria anche nel ritorno per la formazione di Vecchi, che si dimostra in grande forma e batte un Crotone che non ha comunque davvero mai mollato. La doppia sfida è stata affascinante, ma ora ci sono le semifinali. Appuntamento il 25 e il 28 maggio contro la Ternana PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Il Vicenza batte il Crotone anche nella gara di ritorno per 1-0 e dopo aver vinto per 2-1 allo ‘Scida’ conquista le semifinali dei playoff di Serie C. Nella partita al ‘Menti’, la squadra veneta ha confermato di essere formazione solidissima, con tutte le carte in regola per arrivare fino alla finale del 2 e 7 giugno. La squadra di Stefano Vecchi sta ritrovando anche i gol del ‘Loco’ Ferrari: l’attaccante italo-argentino dopo la rete a Crotone ha segnato di nuovo, denotando una condizione fisica in crescita. Ferrari però sarà costretto a saltare l’andata delle semifinali contro la Ternana domenica prossima: era diffidato e il giallo subìto lo obbligherà a giocare solo il ritorno delle semifinali, mercoledì prossimo a Terni.

Il Crotone ce l’ha messa tutta per ribaltare la sconfitta patita all’andata ma nonostante il suo allenatore Emilio Longo abbia messo in campo tutti gli attaccanti a sua disposizione è riuscito solo in poche occasioni a rendersi pericoloso dalle parti del portiere vicentino Confente. La formazione calabrese ha pagato caro l’assenza per squalifica dei suoi due difensori centrali Di Pasquale e Cargnelutti e nel complesso non ha mai dato la sensazione di poter mettere veramente alle corde il fortissimo Vicenza di Vecchi.