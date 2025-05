Gli highlights di Vicenza-Ternana 0-0

Il 28 maggio al 'Liberati' di Terni la partita decisiva dopo il pareggio al 'Menti' che ha visto brillare più la Ternana di Liverani rispetto al Vicenza di Vecchi. Gara complicata ma combattuta: ecco com'è andata

Una Ternana solidissima impone il pareggio al Vicenza e esce dal ‘Menti’ con uno 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno di mercoledì al ‘Liberati’. La squadra di Fabio Liverani ha offerto 90’ di grande attenzione tattica, concedendo pochissime occasioni a quella di Stefano Vecchi. Non è bastato uno stadio tutto esaurito per spingere il Vicenza verso una vittoria che sarebbe stata importantissima in vista del ritorno di mercoledì.

@ Foto Facebook Vicenza Calcio

Degli ospiti la migliore occasione È stata invece la Ternana ad avere la migliore palla gol di tutta la partita al 38’ del primo tempo, quando Cianci si è liberato tutto solo davanti al portiere Confente che - con un grande intervento - ha evitato un gol che avrebbe indirizzato la semifinale verso i rossoverdi. Il Vicenza ha pagato l’assenza del bomber Franco Ferrari, fermo per un turno di squalifica ma che tornerà mercoledì al Liberati per la sfida di ritorno. Ai biancorossi è mancato il cambio di passo e la capacità di saltare l’uomo per smarcare gli attaccanti al tiro. Di fatto, la serata del portiere rossoverde Vannucchi è stata nel complesso piuttosto tranquilla.