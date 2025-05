Ternana-Vicenza: obbligo di vincere

Dopo lo 0-0 dell'andata, entrambe devono vincere per evitare i supplementari e i rigori. Si prevede una sfida caldissima, dal sapore italo-argentino. Il ritorno della semifinale playoff di Serie C si gioca mercoledì 28 maggio alle ore 20.00 e sarà trasmessa in diretta sul canale 252 di Sky Sport e in streaming su NOW

Sfida italo-argentina

Quella di mercoledì sarà anche una sfida dal sapore italo-argentino. Da una parte Alexis Ferrante, dall’altra appunto Ferrari. Due attaccanti con sangue argentino nelle vene, capaci con una giocata di risolvere anche i match più complicati.

‘El Tigre’ Ferrante verrà proposto da Fabio Liverani come punta avanzata, con il sostegno di due punte di movimento come Cicerelli e Curcio. Il gol segnato in questi playoff contro la Giana ha mostrato la grande importanza di Ferrante. È possibile che anche contro il Vicenza il suo senso del gol possa rivelarsi determinante per la formazione rossoverde. Da verificare se partirà dall’inizio o entrerà a partita in corso, come domenica a Vicenza, ma rimane il fatto che il suo talento può indubbiamente spostare gli equilibri. Il suo record di gol rimane quello della stagione 2021/22 quando con la maglia del Foggia in C riuscì a realizzare ben 15 gol. Contro il Vicenza i tifosi delle ‘Fere’ si aspettano da lui la zampata vincente. ‘El Loco’ Ferrari sarà invece il riferimento offensivo del Vicenza, con Rauti e Della Morte a aprirgli gli spazi e a rifornirlo di palloni giocabili dentro l’area di rigore. L’assenza per infortunio l’anno scorso fu fatale per il Vicenza nella doppia finale playoff persa contro la Carrarese. Ora a distanza di 12 mesi vuole rifarsi da quella grande delusione e diventare a suon di gol l’uomo decisivo per la promozione del Vicenza in serie B. Il record di reti realizzate da Ferrari risale alla stagione 2022/23 quando in C con la maglia del Vicenza mise a segno ben 19 gol.