Vittoria convincente della squadra di Liverani contro quella di Vecchi, apparsa un po' troppo stanca per i troppi impegni. Ora ci sarà il Pescara (appuntamento il 2 e il 7 giugno), per sognare l'immediato ritorno in Serie B

Liverani ha saputo dare una sua impronta precisa alla Ternana dopo essere stato chiamato sulla panchina rossoverde a inizio aprile. Il passaggio alla difesa a 3 ha premiato e anche il rendimento dei quattro attaccanti alternati in questi playoff ( Curcio , Cicerelli , Ferrante e Cianci ) ha riposto alle aspettative del tecnico. I tre gol segnati contro il Vicenza arrivano da tre fra i migliori giocatori di questi playoff. Il gol di Curcio dell’1-0 giunge al termine di una grande azione corale impostata da Tiago Casasola e rifinita da Donati . Il 2-0 di Aloi arriva con un gran tiro da fuori su assist di Ferrante e premia un centrocampista dal grande rendimento in fase sia offensiva che difensiva. Il 3-1 di Cianci su azione da calcio d’angolo ripaga un attaccante spesso decisivo e capace di segnare ben 13 gol (12 in campionato, 1 in questi playoff).

Ora la Ternana sfiderà il Pescara per cercare il ritorno immediato in serie B dopo appena un anno di purgatorio in C. Le due squadre si sono già affrontate nel girone B durante la stagione regolare. Il 23 agosto scorso, nella prima giornata di campionato, finì 2-1 per il Pescara a Terni (gol di Bentivegna e Dagasso per gli abruzzesi, rete di Carboni per gli umbri). È finita 0-0 invece la gara di ritorno, giocata il 22 dicembre 2024. Ma c’è da giurarci che stavolta sarà tutta un’altra storia, nel doppio confronto che mette in palio la serie B. Gara di andata lunedì 2 giugno a Terni.