Sarà tra la Ternana e il Pescara la finale dei Playoff di Serie C. Stabilite le due squadre che si giocheranno la quarta promozione in Serie B, dopo le gare di ritorno delle semifinali playoff giocate questa sera. Allo stadio Liberati di Terni, la Ternana ha battuto 3-1 il Vicenza, dopo il pari senza reti della partita d’andata. Un risultato che qualifica la squadra allenata da Liverani per la finale, che sarà contro il Pescara. Gli abruzzesi allenati da Silvio Baldini hanno pareggiato 1-1 allo stadio Adriatico contro l’Audace Cerignola, battuta in trasferta 4-1 all’andata. Sarà dunque una finalissima tra due squadre entrambe del girone B, che si sono già sfidate due volte in stagione: all’andata, ad agosto, in casa della Ternana vinse 2-1 il Pescara, al ritorno in campionato finì 0-0. Ora la finale che vale la Serie B