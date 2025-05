È tutto pronto per la finale che decreterà l'ultima promozione dalla Serie C alla Serie B: la Ternana contro il Pescara, due attacchi micidiali a confronto e la voglia di gioire. Il primo appuntamento della finale playoff di Serie C sarà al ‘Liberati’ di Terni lunedì 2 giugno alle ore 21.15 e verrà trasmessa in diretta sul canale 201 (Sky Sport Uno) di Sky Sport e in streaming su NOW

Tutto pronto per gara 1 della finale playoff di serie C: la Ternana riceve il Pescara in un ‘Liberati’ stracolmo con oltre 10mila spettatori e con 750 tifosi pescaresi ad affollare la curva ospiti. La Ternana arriva a questo ultimo atto in buone condizioni fisiche e mentali. Rispetto al Pescara di Baldini, i rossoverdi hanno giocato meno partite in questi playoff essendo entrati nei quarti di finale (vinti contro la Giana) e avendo poi eliminato il Vicenza in semifinale. Più lungo invece il percorso del Pescara che ha giocato 3 partite in più. La squadra di Silvio Baldini è entrata in scena nel secondo turno preliminare eliminando la Pianese in gara secca, per poi superare l’ostacolo Catania agli ottavi, la Vis Pesaro ai quarti e il Cerignola in semifinale. Le 7 partite giocate hanno lasciato in dote alla squadra anche una lunga serie di giocatori diffidati, ben 7: Letizia, Lancini, Crialese, Moruzzi, Squizzato, Dagasso e Merola. Un problema serio. Ternana che invece di diffidati ne ha solo 3 (Curcio, Tiago Casasola e l’ex Aloi) grazie al minor numero di partite disputate.

Attacchi a confronto La finale di andata si preannuncia soprattutto come una sfida tra due degli attacchi più forti di tutta la serie C. La Ternana è pronta a riproporre le sue 4 punte che finora hanno fatto le fortune di Liverani: Ferrante, Cicerelli, Cianci e Curcio hanno trascinato a suon di grandi prestazioni la squadra rossoverde fino alla finale. A parte Cicerelli, tutti hanno trovato la via del gol confermando di essere il vero punto di forza della formazione di Liverani. Ora tutti i tifosi ternani si aspettano proprio l’acuto dell’unico attaccante che ancora manca all’appello e che non segna da 5 partite (23 aprile, 2-0 alla Pianese, penultima giornata della stagione regolare). Con i suoi 19 gol stagionali Cicerelli si è laureato capocannoniere del girone B di serie C.

@ Foto ufficio stampa Ternana

A Pescara però sono tranquilli: gli attaccanti alternati da Silvio Baldini hanno fatto tutti benissimo, il gol non è certo un problema per la squadra biancazzurra. Il pacchetto delle punte (Merola, Tonin, Ferraris, Bencivenga, Cangiano) ha sempre fatto centro: in questi playoff il Pescara ha segnato la bellezza di 15 gol in 7 partite ( 5 gol contro il Cerignola, 6 con la Vis Pesaro, 2 con il Catania, 2 con la Pianese) per una media di oltre 2 reti a partita. Le sorprese sono soprattutto Merola e Tonin arrivati a questi playoff in grandi condizioni di forma. Tonin ha saputo mettere a segno 4 reti in questa fase di campionato (decisiva la doppietta a Cerignola), dimostrando di essere ben più di una semplice alternativa al centravanti Ferraris. Davide Merola ha confermato di essere uno dei migliori talenti in circolazione in serie C. Autore finora di 12 gol (9 in campionato, 3 nei playoff), oggi Merola è seguito con attenzione da diversi club di serie B e questa doppia finale sarà per lui un palcoscenico importantissimo.

Merola, attaccante del Pescara - @ Foto ufficio stampa Pescara