Serie C, svelato il pallone della nuova stagione

Il nuovo pallone della Serie C Sky Wifi 2025-26 è stato presentato oggi da Lega Pro e Decathlon a Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze. "Oggi non presentiamo semplicemente un pallone, ma il simbolo della prossima stagione, che farà sognare ed esultare i nostri tifosi e le nostre città", le parole del Presidente della Serie C, Matteo Marani

All’interno di uno dei simboli più significativi della città che ospita la Lega Pro, tra le tante opere d’arte presenti, è stato svelato il vero protagonista del prossimo campionato. Frutto di un design esclusivo firmato Decathlon Kipsta , il pallone è stato sviluppato da un team di ingegneri specializzati e presenta una struttura che combina microfibra, schiuma e scanalature, assicurando un'esperienza di gioco unica e certificata FIFA QUALITY PRO. Un look che fonde tecnicità ed equilibrio, studiato per offrire prestazioni elevate ai calciatori e per garantire comfort visivo a tecnici, direttori di gara e telespettatori, in linea con la direzione artistica di Decathlon, che da 40 anni progetta prodotti desiderabili, accessibili, tecnici e intelligenti.

Lega Pro, Marani: "Non presentiamo un pallone, ma il simbolo della prossima stagione"

“Oggi non presentiamo semplicemente un pallone, ma il simbolo della prossima stagione, che farà sognare ed esultare i nostri tifosi e le nostre città. La firma di Decathlon – a cui va il ringraziamento per la fiducia e per aver puntato sulla Serie C – dimostra che siamo appetibili per grandi aziende internazionali, merito della visibilità che abbiamo acquisito in questi anni”, le parole del Presidente della Serie C, Matteo Marani.

Dacathlon, Sormani: "Riconoscimento qualità e innovazione dei nostri prodotti"

“È con grande orgoglio e immensa soddisfazione che celebriamo oggi questo accordo con la Lega Pro, frutto di un grande lavoro di squadra tra i diversi team che ringrazio particolarmente per la loro passione e dedizione. Questa partnership rappresenta un passo significativo per Decathlon Italia nel nostro impegno costante a rendere lo sport accessibile a tutti i livelli, fino al professionismo ispirando le persone alle meraviglie dello sport. Essere il fornitore ufficiale del pallone per un campionato prestigioso come la Serie C è un riconoscimento della qualità e dell'innovazione dei nostri prodotti e della nostra dedizione al mondo del calcio italiano. Siamo convinti che il nostro pallone, frutto di ricerca e sviluppo, offrirà ai giocatori della Serie C uno strumento performante e affidabile per esprimere al meglio il loro talento e nello stesso tempo possa ispirare tutti i giovani futuri campioni del nostro movimento. Un grazie particolare alla Lega Calcio: insieme abbiamo fin da subito trovato un forte sodalizio sui valori dello sport e sulle strategie future affinché il calcio continui ad essere passione, gioia e performance per tutte le generazioni" afferma Fabrizio Sormani, Chief Commercial Officer Decathlon Italia.