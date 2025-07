Brescia, ufficiale la non ammissione in Serie C

La Figc con un comunicato ufficiale ha confermato la non ammisione del Brescia al prossimo campionato di Serie C. Il club aveva presentato la domanda di iscrizione ma visto che i pagamenti arretrati non sono stati effettuati, la Federcalcio ha deciso di non ammettere il club

Dopo la penalizzazione di quattro punti in Serie B e la retrocessione, il Brescia non giocherà neanche la prossima Serie C. Il club aveva infatti presentato la domanda di ammissione ma la Figc, a seguito del mancato pagamento degli stipendi, ha annunciato la non ammissione della squadra. Ecco il comunicato: "La Figc delibera di prendere atto della intervenuta non concessione alla società Brescia Calcio S.p.a. della Licenza Nazionale 2025/2026 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2025/2026".