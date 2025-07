Foggia, accordo con Delio Rossi per la panchina

Delio Rossi sarà il nuovo allenatore del Foggia. Il club rossonero ha concluso l’accordo con l’esperto allenatore, che si prepara per la sua terza avventura allo Zaccheria. L’allenatore firmerà un contratto annuale, senza opzione. Rossi ha già allenato il club pugliese tra il 1995 e il 1996 e per 13 partite nel 2023

A Foggia è tutto pronto per il Delio Rossi ter. L'accordo con l'allenatore romagnolo è praticamente definito e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'ufficialità. Il patron del club pugliese Nicola Canonico è riuscito a strappare l'ok di Rossi che ha già allenato il Foggia in altre due occasioni. La prima tra il 1995 e il 1996 e poi per 13 partite nel 2023. Il Foggia è reduce da una stagione complicata. I rossoneri sono riusciti a centrare la salvezza in Serie C battendo il Messina nel doppio confronto ai playout.