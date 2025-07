Esordio Inter U23: 2-2 in amichevole con il Trento

AC TRENTO-INTER U23 2-2



30’ Benedetti (T), 45’ Topalovic (I), 69’ Mayr (T), 90’+3’ Fontanarosa (I)



TRENTO (4-3-3): Tommasi (Barlocco); Muca (Triacca), Corradi (Calzà), Cappelletti (Trainotti), Maffei (Meconi); Aucelli (Mayr), Fossati (Ebone), Mehic (Giannotti); Benedetti (Kouka), Pellegrini (Gebauer), Chinetti (Sangalli). All. Tabbiani



INTER (3-4-2-1): Melgrati (Raimondi); Re Cecconi (Garonetti, Motta), Prestia (Stante), Alexiou (Stabile); Avitabile (Della Mora), Topalovic (Venturini), Berenbruch (Zarate), Cocchi (Fontanarosa); Kamate (Mosconi), Quieto (Di Maggio); Spinaccè (Zouin). All. Vecchi



Prima amichevole per l’Inter U23 di Stefano Vecchi che, in ritiro a Riscone di Brunico, è scesa in campo allo Stadio Briamasco per sfidare il Trento, inserito come i nerazzurri nel Girone A del prossimo campionato di Serie C. Dopo un buon avvio, l'Inter va sotto alla mezz'ora, quando Benedetti segna con un colpo di tacco su suggerimento di Chinetti. Prima dell'intervallo però il destro dalla distanza di Topalovic sorprende Tommasi per l'1-1. Nella ripresa nuovo vantaggio del Trento con Mayr e nel recupero il nuovo pari nerazzurro: Fontanarosa salta più in alto di tutti sul corner battuto da Di Maggio e di testa la mette nell’angolo basso. La prima storica amichevole dell’Inter U23 finisce 2-2: ora la squadra di Vecchi proseguirà la preparazione in vista dell’esordio ufficiale nella Coppa Italia Serie C contro il Lumezzane in programma sabato 16 agosto alle ore 21.