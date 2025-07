Svelato il calendario della Serie C 2025-2026

È stato svelato il calendario della Serie C Sky Wifi per la stagione 2025/2026. Nel girone A l'Inter U23 debutterà a Novara, subito big match tra Catania e Foggia nel girone C, mentre nel B la Juve Next Gen ripartirà da Carpi. Ecco le partite in programma

La Serie C Sky Wifi 2025/26 può prendere ufficialmente il via. Sono stati svelati, infatti, i calendari della prossima stagione dei tre gironi a cui prenderanno parte le 60 squadre totali. L'inizio è fissato per il 26 agosto, l'ultima giornata prima dei playoff il 24 aprile. Nel girone A debutterà l'Inter U23, di scena a Novara per il suo esordio ufficiale, mentre nel girone B la Juve Next Gen farà visita al Carpi e nel C l'Atalanta U23 giocherà sul campo del Latina. Ci si attende spettacolo nella prima giornata anche da Catania-Foggia, la Salernitana affronterà il Siracusa, subito sfida tra Livorno e Ternana. Di seguito il calendario della nuova stagione.