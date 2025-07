Ora è ufficiale: il Foggia dovrà scontare una penalizzazione di 3 punti per il campionato 2025-2026. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la società pugliese in seguito a delle violazioni di natura amministrativa. Il provvedimento era nell'aria dopo il deferimento da parte della Covisoc

Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Foggia di 3 punti da scontare nel campionato 2025-2026 di Serie C in seguito a delle violazioni di natura amministrativa. Dopo il deferimento da parte della Covisoc, ora è ufficiale la sanzione come comunicato dalla Figc. Inibizione di sei mesi per l'amministratore unico Michele Bitetto.