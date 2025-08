La Salernitana ha presentato la propria maglia casalinga in vista della stagione 2025-2026 di Serie C e, come volto, ha scelto il noto trapper Capo Plaza, originario proprio della città di Salerno. Oltre allo storico colore Granata spunta il bianco, un rimando al passato per guardare, però, anche al futuro

