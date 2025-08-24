In Serie C è arrivato il Football Video Support e, insieme, anche le polemiche. Nella prima storica volta in cui gli allenatori delle due squadre hanno avuto la possibilità di chiamare una revisione per un episodio ritenuto dubbio o errato, ci si è subito imbattuti nel primo caso destinato a far discutere: la richiesta di intervento dell'FVS di un allenatore contro un proprio giocatore, al solo scopo di mandare l'arbitro al monitor per cambiare una decisione. Ma spieghiamoci meglio e ricostruiamo quanto accaduto.

Intanto la partita: Carpi contro Juventus Next Gen, prima giornata del girone B della Serie C Sky Wifi. Il Carpi è appena passato in vantaggio ma, nel giro di pochi secondi, si ritrova in dieci uomini: rosso (o per meglio dire doppio giallo, uno snodo cruciale per ricostruire l'intreccio) per il difensore Lorenzo Lombardi dopo un fallo di mano a interrompere un'azione promettente della Juve, con uno dei giovani bianconeri lanciato diretto verso la porta avversaria. Episodio dubbio secondo giocatori e panchina del Carpi: Lombardi l'ha presa di petto, non di mano - dicono, e dunque la doppia ammonizione a loro avviso è ingiusta. Ma qui sorge il problema: esattamente come da protocollo Var, l'allenatore del Carpi Cassani può chiedere l'intervento dell'FVS solo e sempre nei casi di gol, rigori, espulsioni dirette e scambio di identità. E dunque non per una 'semplice' ammonizione (per quanto poi portatrice di un cartellino rosso). Da qui lo stratagemma: chiedere un challenge invocando un rosso diretto per interruzione di una chiara azione da gol (sì, un rosso diretto contro il proprio calciatore) al solo scopo di mandare l'arbitro al monitor a rivedere tutta l'immagine. A quel punto - durante la revisione - l'arbitro Francesco Zago ricontrolla la scena, nota l'errore (è petto e non braccio di Lombardi), cambia la propria decisione (una volta giunti al monitor si può fare) e conseguentemente cancella anche il cartellino rosso per il difensore del Carpi.

Attesa presa di posizione di Aia e Can C

Chiaramente, quanto accaduto è un evidente cortocircuito ed è attesa una presa di posizione da parte sia dell'Aia che della Can C (la Commissione arbitri nazionale della Serie C). Inoltre, va detto, il cortocircuito è piuttosto evidente anche considerando un altro aspetto, cioè che il challenge usato dall'allenatore del Carpi è stato 'sprecato'. Ricordiamo il regolamento: gli allenatori hanno due challenge a testa da giocarsi durante la partita ma, se la chiamata è corretta (cioè se il reclamo va a buon fine), il challenge non viene conteggiato e ne restano due a disposizione. Un paradosso piuttosto evidente di tutta questa storia: per quanto ottenuta la decisione sperata (il doppio giallo revocato), la chiamata di Cassani formalmente è stata rigettata.

Detto questo, il risultato: la partita si è chiusa con un altro momento di revisione thriller. La Juve Next Gen - sempre in undici contro undici - ha pareggiato la gara al 95' con Vacca, ma solo dopo un lungo check (gli allenatori hanno due challenge ma la revisione video è sempre automatica dopo ogni gol) la rete è stata convalidata. Il match è terminato al minuto numero 102.