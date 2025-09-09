Serie C e Sky, per il rinnovo della partnership

La Serie C è l’autentica rappresentazione dei territori italiani: tante squadre che raccontano storie, passioni e città da Nord a Sud del Paese. Con la conferma della copertura televisiva e streaming integrale su Sky e NOW, Sky conferma la propria vicinanza al calcio che vive e cresce nei territori, un impegno che si rafforza anche grazie a Sky Wifi, il servizio ultrabroadband di Sky, in grado di connettere persone, città e tifosi. L’incontro odierno nella Casa dello Sport di Sky, che ha visto protagonisti tutti i club e i vertici di Sky Sport, ha rappresentato un momento di condivisione e di rilancio di un progetto comune che guarda al futuro, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più il campionato e di renderlo ancora più vicino alle comunità locali. Con la conferma della copertura televisiva e streaming integrale del campionato su Sky e NOW e con Sky Wifi title sponsor, la Serie C prosegue un percorso di crescita e riconoscibilità, continuando a offrire ai tifosi e alle società un’esperienza sportiva connessa e coinvolgente, in grado di unire tecnologia e passione.