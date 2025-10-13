La storica famiglia, proprietaria della più grande azienda di scarpe della Puglia, è tornata alla guida del Casarano dal 2024: subito la promozione in Serie C, dove ora è tra le prime posizioni. “Vogliamo ricostruire quel legame”, conferma Antonio Filograna Sergio. La storia personale è molto elaborata e il futuro è tutto da scrivere. L’intervista esclusiva su Sky Sport Insider