La storica famiglia, proprietaria della più grande azienda di scarpe della Puglia, è tornata alla guida del Casarano dal 2024: subito la promozione in Serie C, dove ora è tra le prime posizioni. “Vogliamo ricostruire quel legame”, conferma Antonio Filograna Sergio. La storia personale è molto elaborata e il futuro è tutto da scrivere. L’intervista esclusiva su Sky Sport Insider
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider