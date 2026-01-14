Trapani, penalizzazione confermata in Serie C: Consiglio di Stato respinge il ricorsoserie c
Confermato il -15 in classifica al Trapani (girone C di Serie C) dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai siciliani. Ma la situazione potrebbe peggiorare dopo l'ultimo deferimento...
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Trapani e confermato la penalizzazione in classifica. Resta, dunque, il -15 per la squadra siciliana (girone C di Serie C), invischiata in una situazione delicatissima visto che il 22 gennaio rischia di subire un’altra pesante penalizzazione dopo l’ultimo deferimento. Potrebbero esserci gli estremi anche per l'esclusione del campionato del club, come analogamente accaduto per il Trapani Shark di basket. Con la penalizzazione, i ragazzi di Aronica occupano il 17° posto in classifica a 19 punti, in piena zona playout.
La classifica di Serie C, girone C
- Benevento: 45 punti
- Catania: 45 punti
- Casertana: 39 punti
- Salernitana: 39 punti
- Cosenza: 37 punti
- Monopoli: 33 punti
- Crotone: 28 punti
- Audace Cerignola: 28 punti
- Casarano: 28 punti
- Potenza: 26 punti
- Atalanta U23: 25 punti
- Sorrento: 24 punti
- Team Altamura: 23 punti
- Latina: 22 punti
- Siracusa: 21 punti
- Cavese: 21 punti
- Trapani: 19 punti*
- Foggia: 19 punti
- Picerno: 18 punti
- Giugliano: 16 punti
-15 punti di penalizzazione