Trapani, penalizzazione confermata in Serie C: Consiglio di Stato respinge il ricorso

serie c

Confermato il -15 in classifica al Trapani (girone C di Serie C) dopo che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai siciliani. Ma la situazione potrebbe peggiorare dopo l'ultimo deferimento...

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Trapani e confermato la penalizzazione in classifica. Resta, dunque, il -15 per la squadra siciliana (girone C di Serie C), invischiata in una situazione delicatissima visto che il 22 gennaio rischia di subire un’altra pesante penalizzazione dopo l’ultimo deferimento. Potrebbero esserci gli estremi anche per l'esclusione del campionato del club, come analogamente accaduto per il Trapani Shark di basket. Con la penalizzazione, i ragazzi di Aronica occupano il 17° posto in classifica a 19 punti, in piena zona playout.

 

La classifica di Serie C, girone C

  1. Benevento: 45 punti
  2. Catania: 45 punti
  3. Casertana: 39 punti
  4. Salernitana: 39 punti
  5. Cosenza: 37 punti
  6. Monopoli: 33 punti
  7. Crotone: 28 punti
  8. Audace Cerignola: 28 punti
  9. Casarano: 28 punti
  10. Potenza: 26 punti
  11. Atalanta U23: 25 punti
  12. Sorrento: 24 punti
  13. Team Altamura: 23 punti
  14. Latina: 22 punti
  15. Siracusa: 21 punti
  16. Cavese: 21 punti
  17. Trapani: 19 punti*
  18. Foggia: 19 punti
  19. Picerno: 18 punti
  20. Giugliano: 16 punti

-15 punti di penalizzazione

TUTTE LE CLASSIFICHE

Serie C, Albinoleffe-Pro Vercelli non omologata

la ricostruzione

Non è stato ancora omologato il risultato di Albinoleffe-Pro Vercelli (2-1). Le ragioni sono...

Serie C, le gare della 21^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 21^ giornata di una stagione...

Trapani, altri 7 punti di penalizzazione: è a -15

serie c

Ancora una penalizzazione per il Trapani Calcio nel girone C di Serie C. Il Tribunale Federale...

Trapani deferito per violazioni amministrative

serie c

Il club siciliano è stato nuovamente deferito dal procuratore federale per violazioni...

Serie C, le gare della 20^ giornata su Sky

guida tv

Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi  2025/2026: si gioca la 20^ giornata di una stagione...
