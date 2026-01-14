Offerte Sky
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa sera e per tutta la settimana LIVE da Senigallia

 IL TABELLONE 

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Atalanta, Raspadori potrà giocare in Champions solo dopo la League Phase

Secondo il regolamento UEFA: “Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta”. Quindi l'Atalanta potrà inserire Giacomo Raspadori nella lista Champions solo dopo il superamento della League Phase. Stessa cosa successe l’anno scorso per gli acquisti di gennaio del Milan: Joao Felix e Gimenz.

Atalanta, diverse squadre interessate a Cissé

Moustapha Diaba Cissè, attaccante guineano dell'Atalanta U23 ha attirato l'attenzione di diverse squadre.

Frosinone, Davide Biraschi verso il prestito all’Eyüpspor Kulübü

Il difensore, classe 1994, verso la Turchia. Dopo l’esperienza con il Genoa, aveva già vissuto la SuperLig giocando con il Karagümrük.

Raspadori, l'arrivo per le visite mediche con l'Atalanta

Giacomo Raspadori è arrivato alla Clinica "La Madonnina" di Milano, dove sta svolgendo in queste ore le visite mediche con l'Atalanta. L'attaccante, apparso sereno e sorridente, al termine degli esami firmerà il contratto che lo legherà al club bergamasco. Affare da 22 milioni di euro più 1 di bonus, contratto di 5 anni da 3,5 milioni a stagione (a crescere), uno stipendio leggermente superiore rispetto a quello che percepiva all'Atletico Madrid

Mlacic e Inter sempre più vicini: nuova offerta nelle prossime ore

Inerazzurri e il giovane talento croato della difesa dell’Hajduk Spalato sono sempre più vicini. L’offerta attuale dell’Inter è di quattro milioni più bonus contro i sei richiesti, ma il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio preparano un rilancio nelle prossime ore. Se tutto andrà bene il giocatore potrebbe arrivare lunedì a Milano per le visite mediche. Poi resterà all’Hajduk Spalato in prestito

Pisa, avanza la trattativa per un centrocampista

Il Pisa ha messo gli occhi su Felipe Loyola, centrocampista classe 2000 dell'Indipendiente. Il giocatore vuole l'Italia, per ora c'è distanza tra le parti ma la trattativa avanza, c'è ottimismo

Ranieri: "Raspadori non ha mai voluto parlare con noi"

Poco prima della partita di Coppa Italia contro il Torino, il senior advisor della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Mediaset del mancato arrivo di Raspadori (che ha scelto l'Atalanta): "Abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito". E ha aggiunto: "Abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che non lo prendevamo in prestito o non lo compravamo, questo non lo so", ha concluso

Genoa in pole per Baldanzi

È il Genoa la squdra più vicina a Baldanzi della Roma, che è il primo giocatore in uscita qualora il club giallorosso dovesse soddisfare le richieste di Gasperini in entrata

Milan, proseguono i contatti per Goretzka

Il Milan continua a provarci per Leon Goretzka. Anche oggi sono proseguiti i contatti con il suo entourage, anche se l'operazione resta complicata per questioni di ingaggio

Atalanta, i dettagli del contratto di Raspadori

Il contratto dell'attaccante è di 5 anni e parte da 3,5 milioni a crescere con premi e bonus. È uno stipendio leggermente superiore rispetto a quello che prendeva all’Atletico Madrid. I bonus sono legati alle sue prestazioni e agli obiettivi di squadra

Roma, Robinio Vaz è in città

Il nuovo attaccante della Roma è atterrato ieri a Ciampino. Oggi svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto

Ajax, ufficiale Maximilian Ibrahimovic

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, lascia il Milan e firma con l’Ajax. 22 anni dopo il padre. Il comunicato del club. “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all’AFC Ajax. Il Club rossonero augura a Maximilian le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva“.

Serie B, Mantova: depositato il contratto di Buso

Nuovo arrivo per il Mantova. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende che il club ha depositato il contratto di Nicolò Buso. L'attaccante classe 2000 arriva in prestito dal Catanzaro

Su Dragusin non solo Roma, c'è anche il Lipsia

Non solo la Roma sul difensore del Tottenham Radu Dragusin: negli ultimi minuti infatti, il Lipsia si è inserito nella trattativa. La parola adesso, passa al centrale ex Genoa. A fare la differenza in questa trattativa potrebbe essere proprio la formula, con i giallorossi che vorrebbero optare per un prestito, mentre il club tedesco potrebbe acquistare il difensore a titolo definitivo

Serie B, Sudtirol: ecco Crnjgoi dalla Triestina

Continua a rinforzarsi il Sudtirol. Dalla Triestina ecco per il centrocampo lo sloveno Domen Crnjgoi

La Roma sta spingendo per chiudere Malen

La Roma sta forzando in questi minuti per chiudere Malen dall'Aston Villa ed evitare così sorprese.  Se tutto andrà come i giallorossi vorrebbero il giocatore sarà poi atteso domani a Roma

Cesena-Milan, accordo per il trasferimento di Magni

Accordo tra Milan e Cesena: Vittorio Magni, ora in prestito, pronto a diventare bianconero a titolo definitivo. Per il terzino, classe 2006, trasferimento a titolo gratuito, ma il Milan manterrà una percentuale significativa sulla rivendita

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

