Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Poco prima della partita di Coppa Italia contro il Torino, il senior advisor della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Mediaset del mancato arrivo di Raspadori (che ha scelto l'Atalanta): "Abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito". E ha aggiunto: "Abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che non lo prendevamo in prestito o non lo compravamo, questo non lo so", ha concluso