Serie C, altri 5 punti di penalizzazione per il Siracusa

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri 5 punti di penalizzazione al Siracusa, che milita nel girone C della Lega Pro. Arrivano dopo il deferimento proposto dal Procuratore federale depositato il 5 marzo scorso. La squadra siciliana è arrivata così a 11 punti complessivi di penalizzazione e adesso è all'ultimo posto della classifica. Rinviata al 31 marzo ogni decisione riguardante il Trapani