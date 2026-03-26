Serie C, altri 5 punti di penalizzazione per il Siracusa

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri 5 punti di penalizzazione al Siracusa, che milita nel girone C della Lega Pro. Arrivano dopo il deferimento proposto dal Procuratore federale depositato il 5 marzo scorso. La squadra siciliana è arrivata così a 11 punti complessivi di penalizzazione e adesso è all'ultimo posto della classifica. Rinviata al 31 marzo ogni decisione riguardante il Trapani
La sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha inflitto cinque punti di penalizzazione al Siracusa, che milita nel girone C della Lega Pro, per il mancato rispetto delle scadenze amministrative del 16 febbraio scorso. Una penalità che si somma al meno 6 già comminato in precedenza ai siciliani che ora scendono all’ultimo posto in classifica. Per il presidente del club, Alessandro Ricci, inibizione di 7 mesi. Il 31 marzo sarà invece discusso il deferimento del Trapani.
Girone C, ecco la nuova classifica
- 1- Benevento 76 punti
- 2- Catania 65 punti
- 3- Salernitana 60 punti
- 4- Cosenza 59 punti
- 5- Casertana 56 punti
- 6- Crotone 52 punti
- 7- Audace Cerignola 51 punti
- 8- Monopoli 50 punti
- 9- Casarano 44 punti
- 10- Potenza 41 punti
- 11- Team Altamura 40 punti
- 12- Atalanta U23 38 punti
- 13- Cavese 36 punti
- 14- Latina 35 punti
- 15- Sorrento 34 punti
- 16- Picerno 32 punti
- 17- Giugliano 31 punti
- 18- Trapani 27 punti
- 19- Foggia 23 punti
- 20- Siracusa 22 punti