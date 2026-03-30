Trapani, respinto il ricorso: confermato il -5

Nel girone C della Serie C la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani, confermando i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare in questo campionato, inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Inoltre il club siciliano è stato sanzionato con un’ammenda di 1.500 euro. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive e resta al terzultimo posto a quota 27 punti in classifica, dopo aver sommato 20 punti di penalizzazione. La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale, che chiedeva l’esclusione del Trapani dal campionato, ritenendo troppo lieve la sanzione decisa in primo grado. È stato infine dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di otto punti in classifica inflitta a maggio 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa e confermata lo scorso giugno dalla Corte Federale d'Appello.

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