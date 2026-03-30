Trapani, respinto il ricorso: confermato il -5

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Serie C, respinto il reclamo del Trapani: restano i 5 punti di penalizzazione

IN APPELLO

Nel girone C della Serie C, la Corte d’appello federale ha confermato la penalizzazione di 5 punti per il Trapani, da scontare in questo campionato, per inadempienze amministrative. La società siciliana resta quindi a 27 punti in classifica, con un totale di 20 punti di penalizzazione, al terzultimo posto.

SERIE C, 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE AL SIRACUSA

Nel girone C della Serie C la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani, confermando i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare in questo campionato, inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Inoltre il club siciliano è stato sanzionato con un’ammenda di 1.500 euro. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive e resta al terzultimo posto a quota 27 punti in classifica, dopo aver sommato 20 punti di penalizzazione. La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale, che chiedeva l’esclusione del Trapani dal campionato, ritenendo troppo lieve la sanzione decisa in primo grado. È stato infine dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di otto punti in classifica inflitta a maggio 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa e confermata lo scorso giugno dalla Corte Federale d'Appello.

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Trapani, 5 punti di penalizzazione
Figc

Serie C, girone C: la classifica

  • 1. Benevento 77
  • 2. Catania 68
  • 3.Cosenza 60
  • 4.Salernitana 60
  • 5.Casertana 56
  • 6.Crotone 55
  • 7.Audace Cerignola 51
  • 8.Monopoli 51
  • 9.Casarano 47
  • 10. Potenza 44
  • 11. Team Altamura 43
  • 12.Atalanta U23 38
  • 13.Cavese 36
  • 14.Latina 35
  • 15.Sorrento 34
  • 16.Az Picerno 33
  • 17.Giugliano 31
  • 18.Trapani 27 (-20 penalizzazione)
  • 19.Foggia 26
  • 20.Siracusa 22 (-11 penalizzazione)

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