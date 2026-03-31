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Salernitana, cessione da Iervolino a Rufini: stop nella trattativa. Le news

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Si blocca la cessione della Salernitana da Iervolino a Rufini nel giorno, martedì 31 marzo, che sarebbe dovuto essere decisivo. L'operazione è stata frenata da un problema tecnico legato all'aumento di capitale, il cosiddetto "Liquid Event", con il patron granata che attende garanzie dall'acquirente. Le parti stanno lavorando per trovare una soluzione ma i tempi rischiano di allungarsi e non si escludono nuovi inserimenti nella trattativa

La giornata di oggi, martedì 31 marzo, avrebbe dovuto segnare un passaggio decisivo per la cessione della Salernitana da Danilo Iervolino a Cristiano Rufini. Invece, tutto si è improvvisamente fermato. A bloccare l'operazione è stato un problema tecnico legato all’aumento di capitale, definito in gergo "Liquid Event". Il nodo riguarda le garanzie economiche richieste dal club: secondo gli accordi, una parte del capitale dovrebbe essere versata subito, ma l'acquirente avrebbe chiesto di rinviare questo passaggio al via libera della FIGC, atteso entro il 30 aprile.

Cessione Salernitana, cosa succede adesso 

Le parti sono ora al lavoro per trovare una soluzione, ma servirà tempo per sbloccare la situazione. Nel frattempo, lo stop potrebbe riaprire la partita: non è escluso infatti che nuovi potenziali acquirenti possano approfittare della frenata per inserirsi nella trattativa con Iervolino.

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