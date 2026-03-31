Si blocca la cessione della Salernitana da Iervolino a Rufini nel giorno, martedì 31 marzo, che sarebbe dovuto essere decisivo. L'operazione è stata frenata da un problema tecnico legato all'aumento di capitale, il cosiddetto "Liquid Event", con il patron granata che attende garanzie dall'acquirente. Le parti stanno lavorando per trovare una soluzione ma i tempi rischiano di allungarsi e non si escludono nuovi inserimenti nella trattativa