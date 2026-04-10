La trattativa per la cessione della Salernitana da Danilo Iervolino a Rufini è ormai alle battute finali. Dopo settimane di rallentamenti, il vertice nella sera del 9 aprile ha sbloccato l’operazione: accordo sui punti chiave e firma del preliminare con clausola sospensiva attesa tra il 18 e il 20 aprile. Importante il lavoro dell'advisor Massimo Sarandrea, destinato a entrare nella nuova società come vicepresidente. Tutta la Serie C Sky Wifi 2025/2026 è solo su Sky e in streaming su NOW

La cessione della Salernitana da Danilo Iervolino a Rufini è entrata nella fase decisiva. Nella serata di giovedì 9 aprile un incontro tra Sarandrea, Milan, Rufini e lo stesso Iervolino ha permesso di superare gli ultimi ostacoli e avvicinare la chiusura. Dopo settimane di rallentamenti, è arrivata la svolta: il contratto preliminare con clausola sospensiva sarà firmato entro il 18 aprile, con possibile slittamento al 20, in forma pubblica. Il club si prepara così ad aprire una nuova fase societaria. Decisivo il lavoro dell’advisor Massimo Sarandrea, figura chiave dell’operazione e destinato a entrare nella nuova struttura dirigenziale con il ruolo di vicepresidente.