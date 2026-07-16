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Alla Serie C lo 0,5% dei diritti audiovisivi sportivi. Zola: "Siamo molto contenti"

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Alla Lega Pro andrà lo 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla Figc. Questo è l'impegno che si è assunto il ministro dello sport Andrea Abodi al termine di un incontro con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il vicepresidente Gianfranco Zola

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Nel corso di un incontro andato in scena al Mef, Andrea Abodi, ministro dello sport e dei giovani, ha assunto l'impegno di destinare alla Lega Pro lo 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate assegnate alla Figc. All'incontro hanno partecipato anche il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il vicepresidente Gianfranco Zola. Abodi si è impegnato a dare l'ok all'emendamento proposto al DL Sport che prevede la ripartizione delle risorse "nella misura dello 0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile e nella misura dello 0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali". 

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Serie C, Zola: "Grande soddisfazione, siamo contenti"

Il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, al termine dell'incontro ha detto: "Ringraziamo il ministro Abodi e anche il ministro Giorgetti per averci accolto e ascoltato. Abbiamo trovato un accordo e siamo contenti perché ci dà l'opportunità di andare avanti con questo nostro progetto. Dal nostro punto di vista è una grande soddisfazione".

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