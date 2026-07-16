Alla Lega Pro andrà lo 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla Figc. Questo è l'impegno che si è assunto il ministro dello sport Andrea Abodi al termine di un incontro con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il vicepresidente Gianfranco Zola

Nel corso di un incontro andato in scena al Mef, Andrea Abodi, ministro dello sport e dei giovani, ha assunto l'impegno di destinare alla Lega Pro lo 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate assegnate alla Figc. All'incontro hanno partecipato anche il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il vicepresidente Gianfranco Zola. Abodi si è impegnato a dare l'ok all'emendamento proposto al DL Sport che prevede la ripartizione delle risorse "nella misura dello 0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile e nella misura dello 0,5% al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali".