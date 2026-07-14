Serie C 2026-2027, le date: i gironi il 29 luglio e il calendario il 30 luglio

Mercoledì 29 luglio verrà ufficializzato l'organico delle 60 squadre della Serie C e sarà definita anche la composizione dei tre gironi. Giovedì 30 luglio alle 12 saranno svelati i calendari della Serie C, campionato che inizierà venerdì 21 agosto e che potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW per le prossime due stagioni (2026-27 e 2027-28): ogni stagione oltre 1200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia

Si avvicina l'inizio della Serie C Sky Wifi 2026-27, che prenderà ufficialmente il via venerdì 21 agosto. Sono arrivate intanto due importanti date da segnare in rosso sul calendario di ogni appassionato. La Serie C ha comunicato che mercoledì 29 luglio verrà ufficializzato l’organico delle 60 società e sarà definita anche la composizione dei tre gironi. Inoltre, giovedì 30 luglio alle 12 saranno svelati i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-27, che determineranno tutte le partite e i big match dei tre gironi. La programmazione delle prime gare, con date e orari, verrà diffusa venerdì 31 luglio. Poi ci sarà il via alle partite ufficiali, che inizieranno venerdì 14 agosto con la Coppa Italia Serie C. Venerdì 21 agosto è in programma invece la prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW per le prossime due stagioni (2026-27 e 2027-28): ogni stagione oltre 1200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia.