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Serie C 2026-2027, le date: i gironi il 29 luglio e il calendario il 30 luglio

le date

Mercoledì 29 luglio verrà ufficializzato l'organico delle 60 squadre della Serie C e sarà definita anche la composizione dei tre gironi. Giovedì 30 luglio alle 12 saranno svelati i calendari della Serie C, campionato che inizierà venerdì 21 agosto e che potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW per le prossime due stagioni (2026-27 e 2027-28): ogni stagione oltre 1200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia

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Si avvicina l'inizio della Serie C Sky Wifi 2026-27, che prenderà ufficialmente il via venerdì 21 agosto. Sono arrivate intanto due importanti date da segnare in rosso sul calendario di ogni appassionato. La Serie C ha comunicato che mercoledì 29 luglio verrà ufficializzato l’organico delle 60 società e sarà definita anche la composizione dei tre gironi. Inoltre, giovedì 30 luglio alle 12 saranno svelati i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-27, che determineranno tutte le partite e i big match dei tre gironi. La programmazione delle prime gare, con date e orari, verrà diffusa venerdì 31 luglio. Poi ci sarà il via alle partite ufficiali, che inizieranno venerdì 14 agosto con la Coppa Italia Serie C. Venerdì 21 agosto è in programma invece la prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW per le prossime due stagioni (2026-27 e 2027-28): ogni stagione oltre 1200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia.

Serie C, le date da segnare sul calendario

  • 29 luglio: composizione dei tre gironi
  • 30 luglio: presentazione dei calendari
  • 31 luglio: date e orari delle prime partite
  • 14 agosto: inizio Coppa Italia Serie C
  • 21 agosto: inizio campionato Serie C Sky Wifi

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