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Bari, Massimo Rastelli è il nuovo allenatore: contratto annuale con opzione in caso di B

serie c
Foto sito Bari

Massimo Rastelli è il nuovo allenatore del Bari. I pugliesi hanno deciso - dopo la retrocessione in Serie C - di puntare su di lui: contratto annuale fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B

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Il Bari riparte da Massimo Rastelli. È lui il nuovo allenatore dei pugliesi per la prossima stagione in Serie C. Contratto annuale fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento in caso di promozione in Serie B. "Oggi Massimo Rastelli arriva a Bari per mettere a disposizione della Società e della squadra la sua competenza, la sua determinazione e la sua conoscenza del calcio, unite all'etica del lavoro che lo contraddistingue. Al Mister l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la SSC Bari", si legge nel comunicato del club.

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