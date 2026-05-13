Prosegue la corsa playoff di Serie C verso la promozione in Serie B. Giovedì 14 maggio dalle 12 appuntamento con il sorteggio del secondo turno della fase nazionale e con la definizione dell'intero tabellone fino alla finale. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su Sky Sport.it. In studio Marco Demicheli e Luca Mastrorilli insieme all'allenatore Fabio Pecchia

Prosegue la corsa verso la Serie B per le squadre impegnate nei playoff di Serie C. Dopo la conclusione del primo turno della fase nazionale, è arrivato il momento di conoscere il quadro completo del secondo turno e del tabellone che accompagnerà le squadre fino alla finale.

L'appuntamento con il sorteggio è fissato per giovedì 14 maggio dalle 12 ad Area C, in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it . In studio ci saranno Marco Demicheli e Luca Mastrorilli insieme all'allenatore Fabio Pecchia , che prenderà parte all'estrazione degli accoppiamenti. Oltre al secondo turno della fase nazionale, verrà definito anche tutto il percorso fino alla finale playoff.

Come funziona il sorteggio

Le cinque squadre che hanno superato il primo turno nazionale (Salernitana, Lecco, Ravenna, Casarano e Potenza) hanno conquistato l'accesso al secondo turno dove entreranno in scena anche le seconde classificate dei tre gironi: Union Brescia, Ascoli e Catania. Le tre seconde classificate saranno teste di serie insieme alla miglior squadra classificata in regular season tra le cinque qualificate dal turno precedente (il Ravenna).

Gli accoppiamenti verranno determinati tramite sorteggio seguendo proprio il sistema delle teste di serie. Una volta definiti gli incroci, le squadre si affronteranno con gare di andata (domenica 17 maggio) e ritorno (mercoledì 20 maggio) per conquistare un posto nella Final Four playoff e continuare a inseguire la promozione in Serie B.