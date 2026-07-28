Il club pugliese giocherà in Serie C anche nella prossima stagione, nonostante la retrocessione dello scorso aprile. Il consiglio federale ha infatti riammesso il Foggia, al posto della Ternana. Mercoledì la composizione dei gruppi e i calendari

Il Foggia riparte ufficialmente dalla Serie C. Nel corso del consiglio federale - che si è svolto oggi martedì 29 luglio - è stata infatti ratificata la riammissione del club rossonero al campionato 2026/27, ultimo passaggio formale che rende definitivo il ritorno tra i professionisti dopo il completamento dell’iter previsto dalla Figc. Il Foggia - che era retrocesso sul campo lo scorso 26 aprile dopo il ko interno con la Salernitana - prenderà il posto della Ternana, che riparte dalla Serie D dopo il fallimento per motivi economici. Domani mercoledì 29 luglio la Lega Pro renderà nota la composizione dei tre gironi, poi verranno resi noti i calendari.