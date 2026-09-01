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l'intervista

Elia Petrelli: "Sono ripartito da zero e a Forlì ho sconfitto la paura di sbagliare"

Valentino Della Casa

La tripletta segnata al Pescara è un'ulteriore conferma della rinascita di Petrelli, che nel 2024 aveva deciso di ripartire dalla Serie D: “Traumatico ma necessario, avevo perso completamente la fiducia in me stesso”. Come Forlì gli ha ridato il sorriso e cosa si aspetta ora: “Ho 25 anni, posso ancora salire in Serie B o Serie A”

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