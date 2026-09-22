La morte di Giusy Achilli ha riportato alla memoria una delle prime donne ai vertici di un club professionistico italiano. Ma la storia nasconde un precedente ancora più antico: quello di Ernestina Panichi Seghetti, presidente dell'Ascoli nel 1945
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