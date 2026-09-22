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Tra potere e pallone, le donne che hanno cambiato il calcio

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

La morte di Giusy Achilli ha riportato alla memoria una delle prime donne ai vertici di un club professionistico italiano. Ma la storia nasconde un precedente ancora più antico: quello di Ernestina Panichi Seghetti, presidente dell'Ascoli nel 1945

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