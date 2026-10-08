Se la squadra e la città sono concentrati sulla possibilità di giocarsi la promozione in Serie B, sembra iniziato il countdown verso l'apparizione di Ronaldinho, in campo, con la maglia del Ravenna. Da quanto sembra filtrare, l'ipotesi che l'ex Pallone d'Oro possa scendere di nuovo in campo ha una data: il 15 novembre nel sentitissimo derby con il Forlì. Una cornice perfetta per dare ulteriore risalto al clamoroso ingaggio d'inizio stagione quando a Ronaldinho è stato affidato un compito che, finora, è stato quello di portare il nome di Ravenna nel mondo, con la promessa di scendere in campo almeno una volta in questa stagione e segnare il gol numero 300 in carriera. Finora, Ronaldinho non è mai stato a disposizione dello staff guidato dall'allenatore Andrea Mandorlini e non si è mai allenato con la squadra seguendo un programma di lavoro individuale. Ma da qui al 15 novembre manca più di un mese, periodo che potrebbe permettere al fuoriclasse brasiliano di aumentare la mole di lavoro per farsi trovare pronto all'appuntamento tanto atteso dai tifosi del Ravenna.