Colpisce il guardalinee in Ravenna-Spezia: espulso. Ma poi l'Fvs vede tutto... VIDEOIN SERIE C
Nel VIDEO l'episodio surreale accaduto al 39' del primo tempo di Ravenna-Spezia, sfida d'altissima classifica nel girone B della Serie C. L'arbitro espelle il difensore del Ravenna Falbo che aveva scagliato il pallone colpendo la bandierina tenuta in mano dal guardalinee Bettani che crolla a terra. Il rosso diretto viene poi trasformato in giallo dopo aver rivisto le immagini all'Fvs, richiesto dal club ravennate per scagionare il proprio difensore, richiamato in campo in tutta fretta
Sfida d’altissima classifica e nervi tesi al Benelli di Ravenna, dove arriva la capolista Spezia. Alla fine sono proprio i liguri a festeggiare l’1-0 che li lancia in fuga, ma l’episodio surreale per la quale la partita verrà ricordata ha per protagonista il terzino del Ravenna Luca Falbo: al 39’ del primo tempo, con il Ravenna già in 10 per l’espulsione di Da Pozzo, a gioco fermo Falbo scaglia il pallone con violenza colpendo la bandierina tenuta in mano dall’assistente Bettani dell’arbitro Ramondino. Il guardalinee finisce a terra e, dolorante, chiede l’intervento dei medici. L’arbitro valuta la volontarietà di colpire il collega e per Falbo arriva il rosso diretto. In Serie C però è in funzione l’Fvs, il Football Video Support, che può essere interpellato a chiamata dai club (ogni squadra ha 2 card a disposizione), e la prova-video scagiona il difensore del Ravenna. Rosso cancellato e tramutato in ammonizione, con Falbo richiamato in tutta fretta negli spogliatoi a riprendere posto in campo.