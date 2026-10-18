Sfida d’altissima classifica e nervi tesi al Benelli di Ravenna, dove arriva la capolista Spezia. Alla fine sono proprio i liguri a festeggiare l’1-0 che li lancia in fuga, ma l’episodio surreale per la quale la partita verrà ricordata ha per protagonista il terzino del Ravenna Luca Falbo: al 39’ del primo tempo, con il Ravenna già in 10 per l’espulsione di Da Pozzo, a gioco fermo Falbo scaglia il pallone con violenza colpendo la bandierina tenuta in mano dall’assistente Bettani dell’arbitro Ramondino. Il guardalinee finisce a terra e, dolorante, chiede l’intervento dei medici. L’arbitro valuta la volontarietà di colpire il collega e per Falbo arriva il rosso diretto. In Serie C però è in funzione l’Fvs, il Football Video Support, che può essere interpellato a chiamata dai club (ogni squadra ha 2 card a disposizione), e la prova-video scagiona il difensore del Ravenna. Rosso cancellato e tramutato in ammonizione, con Falbo richiamato in tutta fretta negli spogliatoi a riprendere posto in campo.