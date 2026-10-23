In estate il proprietario del club, Ignazio Cipriani, aveva annunciato da Miami l'accordo con l'ex giocatore di Milan e Barcellona. Una partnership commerciale che prevedeva il ritorno in campo del Pallone d'Oro per almeno un match in casa. Quel match è stato scelto e arriverà tra tre settimane: sarà il sentito derby del Girone B di Serie C, in cui il Ravenna in questo momento è secondo in classifica a 8 punti dalla capolista Spezia. Una partita sentita in cui non ci si potranno permettere passi falsi ma che, comunque vada, diventerà un evento speciale. Ronaldinho non gioca una partita ufficiale da più di 10 anni, dal settembre 2015 con la Fluminense. La sua ultima apparizione italiana invece è stata a San Siro nel dicembre 2010: pochi minuti finali in un Milan-Roma finito 1-0 per i giallorossi. Dal giallorosso ripartirà, stavolta indossandolo.

"Una giornata destinata a entrare nella memoria del club e dei tifosi"

Il comunicato del club sul ritorno di Ronaldinho: "Tutto il mondo del calcio credeva fosse troppo bello per essere vero, invece possiamo ufficialmente annunciare un grande ritorno. Quello della magia, del sorriso, di un talento capace di far innamorare generazioni di appassionati, al di là dei colori e della fede calcistica. Il Ravenna FC annuncia che Ronaldinho tornerà in campo in un match ufficiale di campionato il 15 novembre, alle ore 17.30, allo Stadio Bruno Benelli. Il campione brasiliano si unirà ai compagni in maglia giallorossa per una sfida che rende questo momento ancora più speciale: il derby Ravenna–Forlì. Dall’annuncio di Miami, che ha fatto il giro del mondo, all’abbraccio dei tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna lo scorso 20 agosto, l’attesa è cresciuta tra entusiasmo, curiosità e incredulità. L’idea del presidente Cipriani che ha acceso l’immaginazione dei tifosi e alimentato il dibattito ben oltre i confini italiani diventa ora un appuntamento concreto. Ronaldinho giocherà al Benelli, aprendo un nuovo capitolo di una storia che continua a sorprendere. Ci sono calciatori che si ricordano per ciò che hanno vinto e altri anche per ciò che hanno fatto provare. Ronaldinho appartiene a quella rara categoria di campioni capaci di trasformare il calcio in felicità: un gesto inatteso, un’invenzione, un sorriso che ha unito stadi e generazioni. Il 15 novembre quella stessa emozione incontrerà la passione giallorossa e l’atmosfera di un derby profondamente sentito dalla città. Per Ravenna sarà una giornata destinata a entrare nella memoria del club e dei suoi tifosi. Per gli appassionati di tutto il mondo, l’occasione di ritrovare in campo uno dei protagonisti più amati della storia del calcio. L’attesa sta per finire. La magia torna in campo".