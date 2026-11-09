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Cicerelli, che gol in Catania-Sorrento: parte da centrocampo, dribbla e segna. VIDEO

SERIE C

Il Catania torna a vincere e si prende tre punti contro il Sorrento. Grande protagonista il suo capitano Emanuele Cicerelli, che prima firma l’assist per il vantaggio di Bruzzaniti e poi a fine primo tempo si prende tutta la scena: riceve a centrocampo, scende palla al piede, si accentra, dribbla e mette sul secondo palo, imparabile per il portiere avversario. Nel VIDEO il gran colpo del numero 10 catanese, che fa gioire i 16mila del Massimino ed esalta l’entusiasmo dello speaker dello stadio

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