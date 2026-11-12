Il brasiliano torna in campo e lo farà in Serie C con la maglia del Ravenna nel derby col Forlì di domenica 15 novembre: diretta della gara su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it. E per l'occasione Sky mette in campo anche la 'Ronaldinho Cam' e una copertura super...

L'attesa è (quasi) finita. Il ritorno in campo di Ronaldinho, 11 anni dopo la sua ultima gara ufficiale, è fissato per domenica 15 novembre, al Bruno Benelli di Ravenna. Una tribuna montata per l'occasione, il pubblico delle grandi occasioni e tanta curiosità per l'esordio in Serie C del brasiliano con la maglia giallorossa. Appuntamento da seguire in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, in diretta alle 17.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. La partita sarà in diretta streaming anche su skysport.it. Telecronaca affidata ad Antonio Nucera, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita grazie allo studio allestito a bordocampo con Gianluca Di Marzio, pronto a entrare nel vivo della partita insieme ai vari ospiti e principali volti di giornata. Inviata sul campo anche Lisa Offside, che seguirà da vicino i protagonisti del match per tutti gli approfondimenti sui social di Sky Sport.