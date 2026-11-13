Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Serie C, il calendario della 14^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca la 14^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Occhi puntati su Ravenna-Forlì, il 'Ronaldinho Day' con il ritorno in campo del campione brasiliano. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

COME VEDERE IL 'RONALDINHO DAY' IN ESCLUSIVA SU SKY

Su Sky e in streaming su NOW continua la stagione della Serie C Sky Wifi 2026/2027. Da oggi 13 a lunedì 16 novembre si scende in campo per la quattordicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match: Latina-Campobasso (Sky Sport Max e Sky Sport 251) del Girone B e Ospitaletto Franciacorta-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport 252) del Girone A.

 

IL “RONALDINHO DAY” SU SKY SPORT - Domenica 15 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, da non perdere il derby romagnolo tra Ravenna e Forlì, che vedrà l’esordio di Ronaldinho con la maglia giallorossa allo stadio Bruno Benelli. Appuntamento alle 17.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, in diretta sul canale YouTube di Sky Sport e in diretta streaming, in chiaro, sul sito SkySport.it. 

Serie C, il programma della 14^ giornata

OGGI 13 NOVEMBRE 

Alle 20.30 

  • LATINA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251 
  • OSPITALETTO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 252 

SABATO 14 NOVEMBRE 

Alle 14.30 

  • REGGIANA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 
  • ALBINOLEFFE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 251 
  • CASARANO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 253 
  • VIS PESARO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254 
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255 
  • RENATE-DESENZANO CALVINA, in diretta su Sky Sport 256 
  • ATALANTA U23-PINETO (rinviata a mercoledì 25 novembre, ore 18) 

Alle 17.30 

  • BARI-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • LUMEZZANE-TRENTO, in diretta su Sky Sport 252 
  • GUBBIO-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 253 
  • CARPI-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254 
  • AUDACE CERIGNOLA-INTER U23 (rinviata a mercoledì 25 novembre, ore 14.30)

DOMENICA 15 NOVEMBRE 

Alle 12.30 

  • NOVARA-LECCO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 257 
  • GIUGLIANO-SAVOIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 258 

Alle 14.30 

  • SALERNITANA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 
  • PESCARA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252 
  • SPEZIA-VADO, in diretta su Sky Sport 253 
  • POTENZA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 254 
  • GUIDONIA MONTECELIO-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 255 
  • CAVESE-CROTONE, in diretta su Sky Sport 256 

Alle 17.30 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 

Alle 20.30 

  • SORRENTO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252 

Alle 20.45 

  • PERUGIA-TORRES, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Ronaldinho arrivato in Italia: tutte le news LIVE

live il ritorno

Ronaldinho è arrivato in Italia ed è pronto a tornare in campo a 46 anni. Il brasiliano è...

Come vedere il Ronaldinho Day in esclusiva su Sky

guida tv

Il brasiliano torna in campo e lo farà in Serie C con la maglia del Ravenna nel derby col Forlì...

La prodezza di Ferrante decide Foggia-Barletta

serie c

Il Barletta vince il derby in trasferta contro il Foggia, in uno dei posticipi della 13^ giornata...

Altamura, un Grande colpo di tacco ma non basta...

serie c

Finisce 2-2 Altamura-Cavese, uno dei posticipi della 13^ giornata del girone C di Lega Pro....

Catania si gode il super gol di Cicerelli. VIDEO

SERIE C

Il Catania torna a vincere e si prende tre punti contro il Sorrento. Grande protagonista il suo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE