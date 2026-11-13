Serie C, il calendario della 14^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 14^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Occhi puntati su Ravenna-Forlì, il 'Ronaldinho Day' con il ritorno in campo del campione brasiliano. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Su Sky e in streaming su NOW continua la stagione della Serie C Sky Wifi 2026/2027. Da oggi 13 a lunedì 16 novembre si scende in campo per la quattordicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match: Latina-Campobasso (Sky Sport Max e Sky Sport 251) del Girone B e Ospitaletto Franciacorta-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport 252) del Girone A.
IL “RONALDINHO DAY” SU SKY SPORT - Domenica 15 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, da non perdere il derby romagnolo tra Ravenna e Forlì, che vedrà l’esordio di Ronaldinho con la maglia giallorossa allo stadio Bruno Benelli. Appuntamento alle 17.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, in diretta sul canale YouTube di Sky Sport e in diretta streaming, in chiaro, sul sito SkySport.it.
Serie C, il programma della 14^ giornata
OGGI 13 NOVEMBRE
Alle 20.30
- LATINA-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251
- OSPITALETTO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 252
SABATO 14 NOVEMBRE
Alle 14.30
- REGGIANA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- ALBINOLEFFE-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 251
- CASARANO-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 253
- VIS PESARO-PIANESE, in diretta su Sky Sport 254
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 255
- RENATE-DESENZANO CALVINA, in diretta su Sky Sport 256
- ATALANTA U23-PINETO (rinviata a mercoledì 25 novembre, ore 18)
Alle 17.30
- BARI-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- LUMEZZANE-TRENTO, in diretta su Sky Sport 252
- GUBBIO-GROSSETO, in diretta su Sky Sport 253
- CARPI-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254
- AUDACE CERIGNOLA-INTER U23 (rinviata a mercoledì 25 novembre, ore 14.30)
DOMENICA 15 NOVEMBRE
Alle 12.30
- NOVARA-LECCO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 257
- GIUGLIANO-SAVOIA, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 258
Alle 14.30
- SALERNITANA-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- PESCARA-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 252
- SPEZIA-VADO, in diretta su Sky Sport 253
- POTENZA-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 254
- GUIDONIA MONTECELIO-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport 255
- CAVESE-CROTONE, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- RAVENNA-FORLÌ, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Canale YouTube Sky Sport e diretta streaming SkySport.it
- JUVENTUS NEXT GEN-TREVISO, in diretta su Sky Sport 252
- CITTADELLA-FOLGORE CARATESE, in diretta su Sky Sport 253
- BARLETTA-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 254
- COSENZA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport 255
- PERGOLETTESE-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 256
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
Alle 20.30
- SORRENTO-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
Alle 20.45
- PERUGIA-TORRES, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 251