Il brasiliano torna a giocare una partita ufficiale 11 anni dopo il suo ritiro. Ravenna-Forlì sarà in diretta alle 17.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

Dopo 11 anni Ronaldinho torna in campo in una partita ufficiale. Il brasiliano, 46 anni , giocherà oggi, domenica 15 novembre, con il Ravenna nel derby contro il Forlì, valido per la 14^ giornata del girone B di Serie C. Calcio d'inizio alle 17.30 allo stadio Bruno Benelli: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e SkySport.it . Sarà inoltre disponibile in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport .

Sky Sport accompagnerà Ravenna-Forlì con una copertura eccezionale. A bordocampo è allestito uno studio con Gianluca Di Marzio e diversi ospiti, mentre Lisa Offside segue la giornata e i protagonisti anche per i contenuti social. Una telecamera sarà riservata esclusivamente al brasiliano: la “Ronaldinho Cam” lo seguirà dal riscaldamento e durante la partita. Prima del match, sui canali Sky Sport inoltre in onda una clip introduttiva firmata da Fabio Caressa . La telecronaca sarà di Antonio Nucera , con Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Ronaldinho sarà titolare sulla destra nel 4-3-3 di Andrea Mandorlini, con Simone Rabbi centravanti e Matteo Maggio sull'altra fascia. Da capire il minutaggio che avrà nelle gambe il talento brasiliano.

Ronaldinho è arrivato in Italia venerdì 13 novembre , atterrando all'aeroporto di Forlì. Il programma iniziale comunicato dal Ravenna prevedeva per quel pomeriggio una seduta individuale a porte chiuse e, sabato mattina, la rifinitura insieme alla prima squadra al Benelli. Nelle ore successive all'arrivo il brasiliano si è mostrato disponibilissimo, ha firmato migliaia di autografi , ha sorriso e si è concesso a lunghe sedute di selfie prima di raggiungere la squadra e partecipare alla cena organizzata dal club. Sabato è arrivato invece il primo vero allenamento con i nuovi compagni. La rifinitura ha prodotto anche alcune delle immagini più viste dell'attesa per il derby: tra queste uno stop diventato subito virale in rete .

Il brasiliano ha spiegato così a Sky Sport il significato del ritorno : "Dopo tanto tempo vivere tutto questo è bellissimo. Ho 46 anni e ho provato tutto nel calcio: questa è un'opportunità completamente diversa, significa far parte del sogno di tanti amici che lavorano per il Ravenna ". Col presidente del Ravenna Ignazio Cipriani Dinho è legato da un'amicizia di lunga data ed è stato lo stesso numero uno del Ravenna a spiegare la genesi della trattativa: "È nata con... la fantasia! Lui è stato un'ispirazione per tutti noi da ragazzini quando giocavamo a calcio. Portare un campione come lui a giocare nella tua squadra del cuore è un sogno : sarà una grande festa".

L'ultima partita ufficiale nel 2015 e cosa ha fatto Ronaldinho dopo

Per ritrovare l'ultima presenza ufficiale di Ronaldinho bisogna tornare al 26 settembre 2015, quando giocava in Brasile con il Fluminense. Pochi giorni più tardi terminò il rapporto con il club. Il ritiro dal calcio giocato sarebbe stato annunciato formalmente nel 2018. Nel frattempo il brasiliano non ha però abbandonato completamente il pallone, partecipando negli anni successivi a eventi ed esibizioni. Nel marzo 2020 è stato coinvolto in un fatto di cronaca: è stato arrestato in Paraguay per essere entrato nel Paese con un passaporto falsificato. L'ex fuoriclasse brasiliano ha trascorso circa un mese in prigione ad Asunción insieme al fratello Roberto de Assis, prima di ottenere gli arresti domiciliari. La chiusura del caso nell'agosto 2020 col patteggiamento, il rilascio definitivo e il rientro in Brasile in cambio del pagamento di una multa.

La carriera di Ronaldinho

Campione del mondo con il Brasile nel 2002 e Pallone d'Oro nel 2005, Ronaldinho ha vissuto gli anni centrali della sua carriera in Europa, passando dal Paris Saint-Germain al Barcellona e quindi al Milan. Con il club catalano ha raggiunto il punto più alto della carriera individuale e ha vinto, tra gli altri trofei, la Champions League 2005/06. In Italia ha giocato con il Milan dal 2008 all'inizio del 2011. Dopo il ritorno in Brasile ha vestito le maglie di Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro in Messico e infine Fluminense.