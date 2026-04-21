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il reportage

Sognando... Ronaldo: viaggio nel cuore del Portogallo "dove nascono i migliori al mondo"

Gianluigi Bagnulo

Il reportage di Sky Sport Insider all'interno del mondo dell'Academia dello Sporting Lisbona, che ha coltivato e fatto emergere il talento di più di 80 calciatori dalla sua inaugurazione. Alcuni, come Figo e Cristiano Ronaldo, sono stati capaci di scrivere tra le pagine più importanti del calcio mondiale

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