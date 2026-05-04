Ma prima del Nottingham a fare quest'impresa in Inghilterra ci era già riuscito l'Ipswich, autore di un clamoroso triplo salto quasi senza eguali. Promozione in Second Division, poi in First e infine la vittoria del campionato. Tutto in tre anni, grazie alla fiducia riposta verso un rivoluzionario di quegli anni come Alf Ramsey, colui che sarebbe poi diventato l'unico Ct a vincere un Mondiale alla guida dell'Inghilterra. Fiducia che rimase intatta dopo i primi tentativi a vuoto e che fu poi ripagata dopo i salti di categoria. Nel 1961/62 il club era al debutto assoluto nella massima serie, dettaglio che rese quella stagione ancora più epica. Anche perché l'inizio non fu dei più semplici e solo alla fine del girone d'andata, i Tractor Boys si collocarono a ridosso delle posizioni di vertice, provando a ostacolare la fuga del Burnley. Fuga che non arriverà mai: l'Ipswich effettuerà il sorpasso decisivo a cinque giornate dal termine, chiudendo alla fine a +3 sui Clarets, +4 sul Tottenham (campione in carica) e +5 sull'Everton.



Spurs e Toffees che, insieme al Liverpool, sono le altre squadre che in Inghilterra sono riuscite a vincere il campionato da neopromosse. I Reds furono i primi nel 1906, poi toccò ai cugini dell'Everton nel 1932 e infine al Tottenham nel 1951.