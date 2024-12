Centodieci anni fa, tra il 24 e il 26 dicembre 1914, sul Fronte Occidentale della Prima guerra mondiale, gli eserciti rispettarono una serie di ‘cessate il fuoco’ non ufficiali per celebrare le festività. E in quella breve Tregua di Natale, nelle Fiandre, improvvisarono una partita di calcio, vinta 3-2 dai soldati tedeschi sui britannici. Viaggio tra mito e realtà di un pagina di Storia del Novecento…