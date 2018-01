6 acquisti di cui si è parlato poco

6. Iuri Medeiros e Pedro Pereira al Genoa

Arrivato dallo Sporting CP, dove è cresciuto, al Genoa, Iuri Medeiros potrebbe fornire un’alternativa importante per l’attacco dei rossoblù. Ballardini sta utilizzando stabilmente il 3-5-2 e lo spazio per gli esterni offensivi si è di conseguenza ridotto, con Centurión, Ricci e Palladino che hanno salutato la Liguria in questa sessione di mercato. Il portoghese nasce proprio come ala destra, ma in carriera ha dimostrato di potersi adattare anche sull’altra fascia e da seconda punta, il ruolo in cui probabilmente lo vedremo giocare nel Genoa.

Al Grifone mancava un profilo di questo tipo: un giocatore brevilineo e veloce, in grado di battere il proprio avversario diretto in dribbling (il Genoa è 16.esimo in campionato per dribbling riusciti a partita). A Medeiros piace partire largo e accentrarsi in cerca dell’ultimo passaggio o della conclusione personale. Il suo mancino è particolarmente sensibile e rappresenta una minaccia anche su calcio piazzato. Nonostante un incoraggiante inizio di carriera con Arouca, Moreirense (doppia cifra di gol e assist) e Boavista, Medeiros non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto nello Sporting, tanto da aver collezionato solo 12 presenze in questa stagione.

Ballardini ha sottolineato come il giocatore gli abbia fatto una buona impressione dal punto di vista tecnico, ma non sia ancora al meglio dal punto di vista della condizione fisica. È probabile dunque che ci vorrà un po’ di tempo per vederlo in azione, ma questi primi tempi in Italia (è arrivato in prestito per 18 mesi) saranno già importanti per convincere il Genoa a riscattarlo alla cifra pattuita di 11 milioni.