Van Dijk, ecco perché il Liverpool l'ha strapagato

L’acquisto ufficializzato poche ore dopo l’apertura del mercato invernale di Virgil van Dijk, per cui il Liverpool ha pagato 75 milioni di sterline al Southampton (circa 85 milioni di euro), lo ha fatto diventare il difensore più pagato di sempre. José Mourinho ha immediatamente innescato una polemica, giudicando ipocrita il comportamento di Jürgen Klopp, che a suo tempo aveva criticato le cifre a cui lo United aveva acquistato Pogba. L'allenatore tedesco ha risposto con una frase che dovrebbe ormai essere una sentenza scolpita nella pietra, e che invece è ancora troppo misconosciuta: «Non siamo noi a fare le cifre, ma è il mercato»; van Dijk da parte sua ha detto semplicemente: «Non posso farci niente».

Sull'ammontare del prezzo del trasferimento di van Dijk ha innanzitutto influito il fatto che il giocatore olandese sia passato da un club inglese all’altro, in un contesto in cui chi vende non ha disperato bisogno di soldi e può alzare le richieste, e chi compra di solito ha la disponibilità economica per assecondare la domanda. Difficilmente lo stesso giocatore sarebbe stato pagato più di 40 milioni se fosse passato da una squadra all'altra in Serie A, per fare un esempio.

Ma l'insistenza del Liverpool deriva non solo dalla volontà di vincere sulla concorrenza nel mercato, quanto piuttosto dal fatto che van Dijk è stato individuato come l'elemento perfetto per realizzare i princìpi di gioco del proprio allenatore: in maniera uguale e contraria a John Stones (passato dall’Everton al Man City per 47.5 milioni di sterline nell’estate del 2016) le alte cifre spese dai rispettivi club rispecchiano l'importanza che ciascuno ha dato a determinate caratteristiche del proprio difensore ricercato sul mercato. Stones e van Dijk hanno qualità differenti e sono stati acquistati con investimenti onerosi per soddisfare le diverse esigenze tattiche dei rispettivi club. Anche e soprattutto per questo, il prezzo lo fa il mercato.