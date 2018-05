Un indizio social potrebbe far pensare che la strada verso Londra, per Maurizio Sarri, oggi sia un po' più breve. E' vero, l’ex allenatore del Napoli non è ancora riuscito a sbloccare la sua situazione con il club inglese a causa della sua clausola da 8 milioni che ha la scadenza fissata al 31 maggio. Nonostante questo, sembra che Sarri non sia poi così lontano da Stamford Bridge: la conferma arriva da una foto postata su Instagram da un amico di Massimo Nenci, storico collaboratore dell’allenatore toscano sin dai tempi della Sangiovannese e preparatore dei portieri del Napoli.

"London..."

Nella foto pubblicata, Necchi è infatti stato taggato da un amico in una foto al mare, con la didascalia indicativa: "Un preparatore e mezzo al mare... "quello mezzo è alla mia sinistra...!!! London...", la frase è stata accompagnata dall’emoji di un aereo pronto al decollo. Inoltre, i commenti anche i commenti sembrano alludere a un imminente approdo nello staff dei blues: “Massimo prendine tanto di sole perché a Londra piove sempre”. Sarri, attraverso i suoi rappresentati, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club londinese, ma mostra ancora delle perplessità sugli 8 milioni di euro di clausola dell’ex allenatore azzurro, dovendo versarne altri 20 a Conte per la risoluzione del contratto come buonuscita. Lo stesso Sarri è consapevole che la palla sia ormai definitivamente nelle mani di De Laurentiis, che può decidere se e come liberarlo.