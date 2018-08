Felipe Anderson ci mancherà

Mentre avevamo ancora gli occhi e il cuore sugli esterni di Modric ai Mondiali, la Serie A ha perso uno dei suoi più grandi talenti, anche se forse era un po’ di tempo che non lo consideravamo più tale. Felipe Anderson lo scorso anno ha vissuto un processo di normalizzazione, quando è stato spostato sulla fascia destra del 3-5-2 da Simone Inzaghi, che quest’anno lo ha utilizzato quasi sempre come semplice supersub, il cambio da mettere nel secondo tempo per spezzare la partita. Il suo talento sembrava superfluo all'interno del gioco della Lazio, un lusso, e come diretta conseguenza è stato progressivamente eclissato da quello ultrafisico di Milinkovic-Savic e da quello ultratecnico di Luis Alberto.

Felipe Anderson alla fine della stagione 2014/15 era stato uno dei possibili MVP della Serie A e sull'Ultimo Uomo si potevano leggere descrizioni come «ha momenti della partita in cui quando prende palla (da qualsiasi punto del campo) risulta imprendibile per la difesa avversaria». Oggi il suo trasferimento è passato quasi inosservato, la cessione meno dolorosa di una Lazio piena di gioielli che andandosene farrebbero soffrire molto di più i tifosi.

La sua ultima stagione alla Lazio

Simone Inzaghi ha trasformato Felipe Anderson in un esterno a tutta fascia, ma con risultati non sempre felici. La stagione 2016/17, per dire, è stata quella in cui ha giocato di più in assoluto, ma anche quella in cui ha visto calare tutti i numeri offensivi. Largo nel 3-5-2, il brasiliano aveva assunto un’importanza chiave per la squadra, diventando un giocatore più concreto e riflessivo, in grado di dare persino la “pausa” alla squadra. A luglio del 2017 si è infortunato agli adduttori e quando è rientrato nel 2018 la Lazio aveva cambiato pelle. Non costruiva più l’azione sulle catene laterali ma ricercando gli spazi di mezzo occupati da Milinkovic-Savic e Luis Alberto, e a quel punto Felipe Anderson è diventato il loro back-up, in una posizione in cui però per forza di cose faceva più fatica.

A febbraio si racconta anche di un litigio tra Felipe Anderson e Inzaghi: «Te la prendi sempre con me» avrebbe detto il brasiliano. Dopo una partita d’Europa League dove Anderson ha aveva fatto terra bruciata il tecnico aveva invece usato la carota: «Gli vanno fatti i complimenti, ora non si deve fermare ma continuare così e in questi ultimi tre mesi per noi diventerà una grandissima risorsa».

Al suo ultimo anno, per certi versi, Felipe Anderson è sembrato tornare indietro. Non più il Felipe Anderson concreto, sfaccettato ma meno pericoloso del 2016/17, ma di nuovo la sua versione verticale, diretta, immarcabile. Quando ha giocato titolare in Europa League ha messo insieme prestazioni impressionanti, specie contro la Steaua Bucarest, ai sedicesimi, quando ha messo insieme 1 gol e due assist.