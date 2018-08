Dove giocherà Cissé?

Una situazione non troppo semplice, per la quale occorre fare chiarezza. Quella con la quale ha trovato un accordo Cissé è la seconda squadra di Vicenza, differente dalla Lanerossi Vicenza Virtus di proprietà di Renzo Rosso che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Dopo il fallimento del Vicenza Calcio nello scorso gennaio, infatti, gli imprenditori francesi Payan e Desjardins avevano tentato senza successo di rilevare la maggioranza del pacchetto azionario del club veneto. I due, però, non hanno mollato e hanno deciso di fondare una nuova società: è così che è nato l’AC Vicenza 1902, privo ancora di affiliazione alla FIGC e alla Terza Categoria. Per questo, una volta sistemati tutti i dettagli burocratici, l’ipotesi più plausibile per la seconda squadra di Vicenza sembrava essere quella di un ripescaggio in Serie D. Eventualità che però sarebbe ormai sfumata, in quanto il termine di ammissione al campionato di Serie D era fissato per il 10 agosto. L'AC Vicenza 1902 potrebbe dunque partecipare al campionato di Terza Categoria.