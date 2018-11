Antonio Conte vuole tornare ad allenare in Italia. Senza fretta, aspettando il progetto giusto. E ovviamente considerando sempre tutte le opzioni all'estero. La conferma arriva dal diretto interessato, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della cerimonia di consegna della Panchina d'Oro, il premio per il miglior allenatore della passata stagione (vinto da Allegri), commentando la sua scelta di non andare al Real Madrid, che lo aveva cercato per sostituire Lopetegui: "Futuro? Credo che per un allenatore del mio livello sia meglio aspettare l’inizio di una nuova stagione e non prendere treni in corsa, come poteva essere quello del Real Madrid. Preferisco attendere giugno e poi iniziare un percorso con una nuova squadra. In questo momento non sento la necessità di tornare subito ad allenare e quindi rimango di questa idea, ma magari tra due mesi cambio idea e mi smentisco da solo (ride, ndr). Anche in Serie A? Certo, anche perché da italiano per me è sempre un piacere stare in Italia. Poi il livello del nostro calcio sta crescendo, l’unico problema come detto è che la Juventus sta allargando troppo il divario con le altre. Di certo in Italia sto bene e mi piacerebbe tornare a lavorarci, senza trascurare ovviamente l’estero".