Il primo colpo di calciomercato del 2019 arriva dalla Fiorentina. I viola hanno deciso di rinforzare il reparto offensivo con Luis Muriel, attaccante già noto in Italia. Il colombiano, infatti, ha giocato in Serie A con Lecce, Udinese e Sampdoria, prima di trasferirsi in Spagna al Siviglia. E proprio dal Siviglia la Fiorentina lo ha ripreso, in prestito con diritto di riscatto, battendo la concorrenza del Milan. Lo stesso Gattuso aveva confermato l'interesse per Muriel, che tuttavia ha scelto la squadra di Pioli. Nella stagione di Liga in corso, Muriel ha collezionato 6 presenze e 1 gol. Questo è il comunicato sul sito ufficiale della Fiorentina con cui la società toscana annuncia l'arrivo del colombiano: "La Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla Futbol Club. La formula dell’accordo è a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Muriel è nato a Santo Tomás (Colombia) il 16 aprile 1991, in carriera ha indossato, nel campionato italiano, le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria collezionando complessivamente 165 presenze e realizzando 43 reti. Il calciatore ha inoltre vestito la maglia della sua Nazionale in 22 occasioni. Il calciatore sarà a Firenze nella giornata di domani (mercoledì 2 gennaio, ndr) per svolgere le consuete visite mediche".