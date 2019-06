Non fatevi però un’idea sbagliata del Montero-calciatore. I suoi interventi erano il più delle volte di una pulizia esemplare, la sua leadership in difesa contagiava tutti i compagni. Un maestro nella marcatura a uomo (questo era facilmente immaginabile), ottimo senso della posizione e un carattere messo in mostra fin dal suo arrivo in Italia, all’Atalanta, quando “suggerì” a Lippi (che poi se lo portò alla Juventus) in che ruolo farlo giocare. Per l’allenatore era un terzino, lui rispose “O centrale o non gioco” e alla fine giocò, benissimo, una stagione da centrale. Certo, c’erano anche le occasioni in cui il fallo brutale diventava necessario, tradizione nata – sarà un caso – in un Inter-Atalanta del 1992. Il primo ad assaggiare il metodo Montero fu Nicola Berti, lanciato a rete in campo aperto e abbattuto senza pietà da Montero. Dopo quel suo primo assaggio di rosso, Montero non riuscirà più a farne a meno, arrivando a collezionarne 17 in Serie A, un record ancora lontano dall’essere battuto per il nostro campionato.